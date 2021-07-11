Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nı milli sporcular, 1 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar +80 kilo final müsabakasında ringe çıkan Dilan Balakkız, Ukraynalı rakibi Polina Chernenko'ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Kadınlar 46 kiloda Filiz Işık, 48 kiloda Hümeyra Balta, 60 kiloda Sudenaz Ballıoğlu, 75 kiloda Tusem Eylül Önem, 80 kiloda Fatma Kadıköylü ile erkekler 48 kiloda Refik Kartal, 50 kiloda Berat Karaarslan, 54 kiloda Talha Bayrak, 57 kiloda Abdülsamet Eroğlu, 60 kiloda Muhammed Enes Kanar ve 75 kiloda Muhammed Halil Doğru ise bronz madalya elde etti.