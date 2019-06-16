Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası
1 saat önce
Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nı Türkiye, toplam 23 madalya ile ilk sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:36 Kaynak: AA
Kuzey Makedonya
'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nı Türkiye
, toplam 23 madalya ile ilk sırada tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp
'te 2 gün süren şampiyonada tatamiye çıkan milli sporcular, 9 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandı.
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