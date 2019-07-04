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Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı

1 saat önce

Ordu'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Ordu'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunca Ordu 19 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ordu Vali Vekili Adem Öztürk ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, birer konuşma yaparak sporculara başarı diledi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun faaliyet programında yer alan şampiyonaya 33 ilden 400 sporcunun katıldığını söyledi.
Şampiyonanın hem yıldızlar hem de gençlerde yapıldığını ifade eden Yavaş, oldukça önemli olan organizasyonun 7 Temmuz Pazar günü sona ereceğini aktardı.
Yavaş, yarın sıralama atışlarının ardından şampiyonanın, takım eleme atışlarıyla devam edeceğini kaydederek, tüm sporculara başarılar diledi.
Türkiye'de okçuluk sporuna ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Yavaş, şöyle konuştu:
"Şu anda lisanslı aktif sporcu sayımız artık 10 binlere doğru geliyor. Bu kadar kalabalık olunca başarılar da gelmeye başladı. Özellikle son 3-4 yıl içerisinde uluslararası alanda çok büyük başarılar elde ettik. Gerek Yasemin Ecem Anagöz gerekse Mete Gazoz hem karma takımlarda hem bireyselde oldukça iyi dereceler aldı."
Yavaş, Dünya Kupası'nın bir ayağının şu günlerde Berlin'de yapıldığını belirterek, "Mete Gazoz, bugünkü sabah seansında finale kaldı. Son gün yapılacak atışlarda da Koreli sporcuyla finali atacak. İnşallah gönlümüz ondan yana. İnşallah altın madalyayı alır." ifadelerini kullandı.
Şampiyona, yarın yapılacak sıralama atışlarıyla devam edecek.
Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:49 Kaynak: AA
Türkiye, Ordu, Spor
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