Türkiye Güreş Federasyonu Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, Bartın'da başladı.

Ömertepesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisine Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Türkiye Güreş Federasyonu temsilcileri, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsabakalara 17 ilden 201 güreşçinin katıldığını söyledi.

Şampiyonanın eş zamanlı olarak Aydın, Sivas ve Bartın olmak üzere 3 ilde yapıldığını ve yaklaşık bin sporcunun gruplarda mücadele ettiğini aktaran Yılmaz, "Bu müsabakalarda dereceye giren sporcularımız, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak ve kardeşlerimizi kampa alarak Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlayacağız." dedi.

Güreş Federasyonunun son yıllarda en başarılı federasyonlardan biri olduğunu ve şu anda güreşte bütün kategorilerde yükselişte olduklarını dile getiren Yılmaz, "A Milli Takımımız bugün yola çıktı. Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar, daha sonra da olimpiyat kota müsabakalarında yarışacaklar. Güreşte zirvedeyiz, bu çıtayı düşürmemek adına elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir de ülkenin dört bir yanından gelen sporcu, antrenör, hakem ve idarecileri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.