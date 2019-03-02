Türkiye
Güreş Federasyonu Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası Kütahya
'da başladı. Dumlupınar
Spor Salonu'nda yapılan ve 26 ilden 308 sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcular mücadele etti.
Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz
, törende yaptığı konuşmada, güreş organizasyonlarının farklı illerde yapılmasını önemsediklerini söyledi.
Müsabakaların 6 ilde daha serbest ve grekoromen kategorilerinde yapıldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:
"Müsabakalarda dereceye giren sporcu kardeşlerimiz Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Şampiyonada da ilk 4'e girenler kampa alınacaklar. Tabii en iyisini bulma amacındayız. Avrupa
ve dünya şampiyonalarında kendi sıkletlerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuyu seçme amacındayız. Gençlerimize güveniyoruz. Geleceğin olimpiyat, dünya şampiyonları bu gruplardan çıkacak. Bu gruplara önem veriyoruz."
Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret de sporcu gruplarını Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Şampiyona, yarın sona erecek.