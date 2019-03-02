Son Dakika Haberleri: Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası

Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası

5 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası Kütahya'da başladı.

Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonu Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası Kütahya'da başladı.

Dumlupınar Spor Salonu'nda yapılan ve 26 ilden 308 sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcular mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, güreş organizasyonlarının farklı illerde yapılmasını önemsediklerini söyledi.

Müsabakaların 6 ilde daha serbest ve grekoromen kategorilerinde yapıldığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Müsabakalarda dereceye giren sporcu kardeşlerimiz Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Şampiyonada da ilk 4'e girenler kampa alınacaklar. Tabii en iyisini bulma amacındayız. Avrupa ve dünya şampiyonalarında kendi sıkletlerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuyu seçme amacındayız. Gençlerimize güveniyoruz. Geleceğin olimpiyat, dünya şampiyonları bu gruplardan çıkacak. Bu gruplara önem veriyoruz."

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret de sporcu gruplarını Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Kütahya, Türkiye, Spor
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