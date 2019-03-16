Son Dakika Haberleri: Yıldızlar Güreş Bölge Şampiyonası Başladı

Yıldızlar Güreş Bölge Şampiyonası Başladı

2 saat önce

Balıkesir'de 390 sporcunun katıldığı 'Okullar Arası Yıldızlar Güreş Müsabakaları', açılış törenini ile Erdek'te başladı.

Yıldızlar Güreş Bölge Şampiyonası Başladı, System.String[]
Balıkesir'de 390 sporcunun katıldığı 'Okullar Arası Yıldızlar Güreş Müsabakaları', açılış törenini ile Erdek'te başladı.

Okullar Arası Yıldızlar Güreş Müsabakaları Serbest ve Grekoromen iki stilde yapılacak olan mücadeleler, 390 sporcunun katılımıyla Erdek Kapalı Spor salonunda başladı. Yarın sona erecek müsabakalara, Balıkesir, İzmir, Bursa, Aydın, Manisa, Denizli, Çanakkale, Uşak, Kütahya ve Edirne'den gelen sporcuların katılım gösterdi.

Sporcular, ilk gün Grekoromen stilde yapılan güreşlerde birinciliği elde edebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. İkinci gün ise serbest stilde yapılacak olan müsabakalardan sonra dereceye giren sporculara ödülleri pazar günü düzenlenecek törenle verilecek.

Güreş turnuvasının açılışına, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Erdek İlçe Spor Müdürü Salman Koçu, sporcular ve davetliler katıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:47 Kaynak: İHA

Edirne, Balıkesir, Spor
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