Son Dakika Haberleri: Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları Tamamlandı

Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları Tamamlandı

1 saat önce

Güreş Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan; Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup müsabakaları Kayseri'de yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Güreş Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan; Yıldızlar Greko-Romen Güreş Grup müsabakaları Kayseri'de yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Coşkulu bir törenle yapılan açılış seremonisine Kayseri Millet Vekili İsmail Emrah Karayel, Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Sporcular, Antrenörler ve İdareciler katıldı.

02-03 Mart 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalara 42 ilden, 60 spor kulübü, 550 sporcu katıldı.

Gruplarında ilk 10'a giren sporcuların Ankara'da yapılacak olan Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandığı müsabakalarda Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takımından 11 sporcu Şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:18 Kaynak: İHA

AK Parti, İsmail Emrah Karayel, Kayseri, Spor
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