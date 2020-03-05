Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı - Son Dakika Spor

Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı

14 dakika önce

Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası bin 900 sporcunun katılımıyla Tokat'ta başladı.

Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı, System.String[]

Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası bin 900 sporcunun katılımıyla Tokat'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bugün başlayan Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 70 ilden bin 900 sporcu mücadele edecek. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi Ali Yücel Spor Salonu'nda yapıldı. Açılışa Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve sporcular katıldı. Seremonide güreşçiler salona İdlib şehitleri için "Başımız sağ olsun" yazılı pankart ile çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken güreşçiler asker selamı verdi.Güreşin merkezinin Tokat olduğunu ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Şu anda 70 ilde bin 100 sporcumuz Tokat'talar. Türkiye Yıldızlar Güreş müsabakalarını burada gerçekleştirmiş olacağız. Burada genç kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecekler, diğer taraftan madalyalarını alacaklar. Ayrıca Tokat'ta da güzel bir güreş ziyafetini göstermiş olacaklar. Hem Türkiye hem de Tokat güreşin merkezidir. Tokat olarak son bir kaç yıldır sporda önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyonada bunun bir göstergesidir" dedi.


Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya-Türkiye maçı için koronavirüs açıklaması!
Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, yaşadıklarını anlattı İtalya'dan Türkiye maçı ve koronavirüs açıklaması: Ertelenme senaryosu gündemimizde değil Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre açıklaması: Bu tarz haberlerin çıkması doğru değil

Son Dakika Haberleri
13:43 Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar
13:43 İşte Teoman'ın kızı!
13:43 Serenay Aktaş: Atiye çok başarılı olmuş
13:43 Ünlü şarkıcı Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı
13:43 Oktay Kaynarca dostlarıyla bir araya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 14:08:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası Tokat'ta başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]