Yıldızlar Judo İl Birinciliği Sona Erdi

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Müsabakalarda kızlarda; 32 kiloda Zilan Ertem (Akşemseddin Ortaokulu), 36 kiloda Sura Nil Karasu (Sınav Koleji), 40 kiloda Pınar Boğa (Akşemseddin Ortaokulu), 44 kiloda Ceren Yılmaz (Salihli Fen Bilimleri Koleji), 48 kiloda Sidar Cihangir (Hafsa Sultan Ortaokulu), 52 kiloda Ceyda Aydın (Şehitler Ortaokulu), 57 kiloda Sezin Recepçe (Şehitler Ortaokulu), 63 kiloda İlayda Akçagün (Mesir Ortaokulu), +63 kiloda Dilara Akdemir (Ali Rıza Çevik Ortaokulu) birinci olurken, erkeklerde ise 34 kiloda Mehmet Şahin Ertem (Akşemseddin Ortaokulu), 38 kiloda Ümit Çırpan (Akşemseddin Ortaokulu), 42 kiloda Alp Çalışkan (Ali Rıza Çevik Ortaokulu), 46 kiloda Sedat Aslan (Avni Gemicioğlu Ortaokulu), 50 kiloda İsmail Durbak (Şehitler Ortaokulu), 55 kiloda Sami Yusuf Çiçek (Avni Gemicioğlu Ortaokulu), 60 kiloda Abdülkadir Atılgan (Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu), 66 kiloda Hakkı Emir Ulaş (Çekim Koleji), +66 kiloda Erdal Gürtekin (Ömer Halisdemir Ortaokulu) birinci oldu.