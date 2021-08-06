Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da yapılacak

Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasının sağlıklı şartlarda yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, federasyonun 2021 faaliyet programında yer alan yıldızlar kategorisi Türkiye Judo Şampiyonası'nın 13-15 Ağustos tarihlerinde Aksaray'da yapılacağı belirtildi.

Judo Federasyonu, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın 13-15 Ağustos'ta Aksaray 'da düzenleneceğini bildirdi.

Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı

Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor