Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Aksaray'da başladı.

Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 58 kentten 420'si erkek 316'sı kadın 736 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.

Şampiyonanın açılış seremonisine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, diğer ilgililer ile sporcular ve aileleri katıldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, judocuları 3 gün boyunca Aksaray'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aksaray'ın spor, kültür ve sanat alanında sağlam adımlarla ilerlediğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Aksaray'ımızdaki Hasan Dağı'nda Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası düzenliyoruz. İki hafta önce Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması düzenledik. Bisiklet sporcularımızı kentte ağırladık. Bu organizasyonları düzenlememizin hiçbiri tesadüf değil. Sporcularımızın rahatı ve huzuru için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Tüm sporcuları şimdiden tebrik ediyorum."

Federasyon Başkanı Huysuz ise Aksaray'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Geleceğin sporcularının yetişmesi için bu şampiyonaları düzenlediklerini vurgulayan Huysuz, "Şampiyonaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kovid-19 pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar çok zorlu günler geçirdik. Bu şampiyona bu sürecin ardından ilk organizasyon." diye konuştu.