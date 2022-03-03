SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

03.03.2022 17:29

SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladıBurak CAN / KIRIKKALE, (DHA)- Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı.

SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası başladı.

Kırıkkale 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya 40 ilden 400'ü erkek, 290'ı kadın olmak üzere 690 sporu katıldı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir organizasyon düzenleyeceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar da her şey gayet güzel gidiyor. Devletimizin bize verdiği imkanları en iyi şekilde kullanıp, ülkemizi yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim amacımız, yeni Naim'ler, Halil'ler ve Taner Sağır'lar yetiştirmek" dedi.

Şampiyona 6 Mart'ta sona erecek.

SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı
SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

YORUMLAR
500
Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti Eski halter milli takım antrenörü Taştan, vefat etti Eski halter milli takım antrenörü Sıtkı Taştan, hayatını kaybetti Eski halter milli takım antrenörü Sıtkı Taştan, hayatını kaybetti

17 Ağustos, Kırıkkale, Türkiye, Halter, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:12:05. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement