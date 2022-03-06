Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

06.03.2022 17:17
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Spor Salonu'nda 2 Mart'ta başlayan şampiyonaya, 40 ilden 611 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, müsabakalara katılan tüm sporcu, antrenör ve hakemlere teşekkür etti.

Şampiyonanın sorunsuz şekilde sona ermesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Alp, "İlimiz adına mükemmel bir organizasyon oldu. Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırıkkale adına da çok güzel sonuçlar elde edildi. 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik ilimiz adına da çok mükemmel bir sonuç oldu. Tüm sporcularımızı da başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor Türkiye Halter Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor

Kırıkkale, gençlik, Türkiye, Halter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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