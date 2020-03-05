Yıldızlar Ligi'nde Marmaris fırtınası - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldızlar Ligi'nde Marmaris fırtınası - Son Dakika Spor

Yıldızlar Ligi'nde Marmaris fırtınası

7 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün 6 sporcusunun yer aldığı Muğla Voleybol İl Karması, Türkiye'nin ilk 12 takımından biri oldu.

Yıldızlar Ligi'nde Marmaris fırtınası, System.String[]

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün 6 sporcusunun yer aldığı Muğla Voleybol İl Karması, Türkiye'nin ilk 12 takımından biri oldu.


Muğla Voleybol İl Karması, sporun yaygınlaştırılması ve alt yapı sağlanması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda hayata geçirilen ANALİG'in voleybol dalında büyük başarı elde etti. 12 sporcusundan 6'sının Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün sporcusu olduğu Muğla Voleybol İl Karması, baş antrenör Esra Balıkçoğlu eşliğinde 12-17 Mart tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandı. Bilecik ve Kütahya'da birinci olan ardından yarı finallerin oynandığı Kırşehir'de de başarı elde eden Muğla İl Karması, 81 ilden ilk 12 arasına girme başarısı gösterdi.


Marmaris'ten 6 sporcu var


Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nden Naz Aydin, Havin Kaplan, Ayce Turgut, Ecem Naz Tuncel, Ekin Tırpan ve Yıldızay Uyumaz'ın yer aldığı karma takım 2 hafta sonra gerçekleştirilecek finallerden de umutlu. Başantrenör Esra Balıkçıoğlu, hedeflerinin ilk dörde kalmak olduğunu belirterek şunları söyledi; "İlçemiz adına böyle bir başarıya imza attığımız için çok mutluyuz. Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü'nden 6 sporcumuz var. Diğer ilçelerden de başarılı sporcularımız var. Çocuklarımızın hepsi muazzam. Hedefimiz finale kalmanın ötesinde ilk dörde adımızı yazdırmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a, Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı'ya ve yönetim kurulu üyelerine tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." - MUĞLA

voleybol, Marmaris, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, yaşadıklarını anlattı
İtalya'dan Türkiye maçı ve koronavirüs açıklaması: Ertelenme senaryosu gündemimizde değil Bakan Koca, koronavirüsün yaşlılar için risk oluşturduğuna işaret etti Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:58:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldızlar Ligi'nde Marmaris fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]