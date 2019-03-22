Son Dakika Haberleri: Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Ordu'da Başladı

Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Ordu'da Başladı

1 saat önce

Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı.

Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Ordu'da Başladı, System.String[]
Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası  Ordu'da başladı. Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve bugün başlayan şampiyona pazar günü sona erecek. Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 35 ilden 300 sporcu kilolarında dereceye girmek için ter dökecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz yaptığı açıklamada, "Güreşlerde bugün elemeler var, yarı finaller bittikten sonra ertesi gün finalleri yapılacak. Toplam 10 sıklette 300 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'nin her yerinden gelen sporcular inşallah burada, yapmış oldukları müsabakalarla milli takıma seçilecekler. Milli takım kampında turnuvalara gidecekler. Turnuvalar sonucunda da milli takıma girecek sporcular belli olacak" dedi.

Müsabakaların ilk gününde 41, 45, 51, 60, 71, 92 kiloda sporcular mücadele etti.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:30 Kaynak: DHA

Türkiye, Ordu, Spor
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