"Yıldızlar Sivas Satranç İl Birinciliği" sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Yıldızlar Sivas Satranç İl birinciliği turnuvası" düzenlendi.



Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde yapılan satranç turnuvası 5 kategoride gerçekleştirildi. 2 gün boyunca yapılan satranç turnuvasına kız-erkek yaklaşık 100 sporcu katılım sağladı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.



Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren ilk 3 sporcuya madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, hakemler, kulüp başkanları, antrenörler ve veliler takdim etti.



Ödül töreni sonrası konuşan Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Yıldızlar il birinciliği turnuvamız Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Erdoğan Tunç'un açılış hamlesiyle Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde başladı. 2 gün kıyasıya süren mücadeleler sonucu dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. Çok güzel bir turnuva oldu. Ortam olarak çok farklı bir ortamda turnuva yapıldı. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum ve akademik hayatta da başarılı olmaları temenni ediyorum. Turnuvada dereceye giren sporcuları da kutluyorum" ifadesini kullandı. - SİVAS