Son Dakika Haberleri: Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Sona Erdi

Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Sona Erdi

57 dakika önce

Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası bugün gerçekleştirilen maçlarla sona erdi.

Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası bugün gerçekleştirilen maçlarla sona erdi.

Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası bugün Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde yapılan birbirinden çekişmeli maçlarla sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen turnuvada toplamda 900 sporcu yarıştı. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği şampiyonayı AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır ile Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Ünal da takip etti.

Aynı zamanda karşılaşmalara verilen arada Belediye Başkan Adayı Bahadır, genç sporcularla birlikte kısa bir gösteri yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:22 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Spor
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