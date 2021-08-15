Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, yapılan madalya töreni ile son buldu.

Klasik yay erkeklerde Faruk Topuz, klasik yay kadınlarda Elif Başkurt, makaralı yay erkeklerde Miraç Ünlü ve makaralı yay kadınlarda Ayşenur Fenerci birinciliği elde etti.

Yarışmanın son gününde sporcular çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final atışlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Samsun 'da tamamlandı.

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