Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Grup Müsabakaları, Erzincan'da başladı.



Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 29 ilden 250 sporcu katılıyor.

Güreş müsabakaları öncesi sporcular, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Başımız sağ olsun" pankartı açarak, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerleri andı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm sporculara başarı diledi.

Güreş İl Temsilcisi Mehmet Özsoy da şampiyonada ilk 10'a girecek sporcuların 22-26 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye şampiyonasında illerini temsil etmeye hak kazanacağını ifade ederek, grup müsabakalarının 8 Mart Pazar günü sona ereceğini kaydetti.