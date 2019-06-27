Son Dakika Haberleri: Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
Son Dakika Spor Haber

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor

10 dakika önce

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası'na rekor katılım olduğu kaydedildi.

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor, System.String[]
Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası'na rekor katılım olduğu kaydedildi. Şampiyonaya Türkiye genelinden 2 bin 856 sporcunun katıldığı belirtildi.
25-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası'na 74 ilden 682 kulüp katılıyor. Bayanlarda 1360, erkeklerde 1496 sporcunun yer aldığı şampiyona için açılış töreni düzenlendi. Törene Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyon yöneticileri, kulüp idareci ve antrenörleri ile sporcular katıldı.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok törendeki konuşmasında Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, "Atatürk diyor ki, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim'. Sevgili gençler, dolayısıyla kendinize bir hedef koyuyorsunuz, hedefi olmadan başarı olmaz" ifadelerini kullandı.
Federasyon Başkanı Metin Şahin ise taekwondo dünyasında iyi bir konumda olduklarını belirterek, "Hedefimiz dünyanın her tarafında Türk milletini temsil etmek ve bayrağı dalgalandırmaktır. Öncelikli hedefimiz budur. Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile bugün dünyada en başarılı federasyonlardan biridir" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Açılış töreni
- Belediye Başkanı Turgut Altınok'un açıklamaları
Federasyon Başkanı Metin Şahin'in açıklamaları
Karşılaşmalardan detaylar


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
Taha Akgül, Ankara, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi BM, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini resmen tanıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası rekor katılımla devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]