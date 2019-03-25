Son Dakika Haberleri: Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası Sona Erdi

Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası Sona Erdi

12 dakika önce

MERSİN / DHATürkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 13 Yaş Kadın ve 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Arena Türkiye Yüzme Şampiyonası Mersin'de yapıldı.

Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
MERSİN/ DHA

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 13 Yaş Kadın ve 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Arena Türkiye Yüzme Şampiyonası Mersin'de yapıldı.

İki gün süren müsabakalar sonunda madalya kazanan sporcu ve kulüpler şöyle;

100 metre serbest, 1. Ela Naz Özdemir, 2. Nil Helvacıoğlu, 3. İdil Gündüz

200 metre sırtüstü, 1. Zeynep Selin Şahin, 2. Stella Argenta Özden, 3. Ekin Nazlı Okur

200 metre kurbağalama, 1. Beril Öztürk, 2. Tuana Öztürk, 3. Eliz Deliismail

200 metre karışık, 1. Nilsu Demiran, 2. İdil Gündüz, 3. Zeynep Naz Alp

400 metre karışık, 1. Zeynep Selin Şahin, 2. Elif Yaren Konaç, 3. Ecenur Ceylan

50 metre kelebek, 1. Nilsu Demiran, 2. İrem Erktan, 3. Nil Helvacıoğlu

50 metre serbest, 1. Ela Naz Özdemir, 2. Tamay Özkan, 3. İpek Burcu Aydıner

800 metre serbest, 1. İdil Durukan, 2. Müge Taçyıldız, 3. Ekin Nazlı Okudur

400 metre serbest, 1. İdil Durukan, 2. Zeynep Selin Şahin, 3. Ada Su Altıncık

50 metre kurbağalama, 1. Beril Öztürk, 2. Tuana Çelikbilek, 3. Eliz Deiismail

100 metre sırtüstü, 1. Ela Naz Özdemir, 2. Talya Erkan, 3. Stella Argenta Özden

200 metre kelebek, 1. Müge Taçyıldız, 2. Ecenur Ceylan, 3. Elif Yaren Konaç

100 kurbağalama, 1. Beril Öztürk, 2. Tuana Çelikbilek, 3. Tuana Öztürk

200 metre serbest, 1. Nil Helvacıoğlu, 2. Zeynep Selin Şahin, 3. İdil Durukan

100 metre kelebek, 1. Nilsu Demiran, 2. Lidya Karakuş, 3. Sinem Can

50 metre sırtüstü, 1. Ela Naz Özdemir, 2. Nilsu Demiran, 3. Talya Erkan

TAKIMLAR:

4x100 serbest, 1. Fenerbahçe, 2. Enka, 3. Burak Sezgin yüzme

4x100 metre karışık, 1. Fenerbahçe, 2. Enka, 3. TED Ankara Kolejliler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:16 Kaynak: DHA

Spor
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