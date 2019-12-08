Son Dakika Haberleri: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 14 madalya
Son Dakika Spor Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 14 madalya - Son Dakika Spor

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 14 madalya

6 saat önce

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 14 madalya, System.String[]

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 15 yaş altı 55 kiloda Serkan Turan koparmada altın, silkmede altın, toplamda da Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kiloda yarışan Zeynel Abidin Mergen ise koparmada bronz, silkmede bronz, toplamda ise Avrupa üçüncüsü oldu. 61 kiloda yarışan Kaan Kahraman ise koparmada altın, silkmede 4. toplamda da Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

Erkekler 17 yaş altı kategorisi 61 kiloda Yusuf Fehmi Genç, koparmada bronz, silkmede altın, toplamda ise Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Aynı kiloda yarışan Doğan Dönen ise koparmada altın, silkmede gümüş, toplamda ise Avrupa ikincisi oldu.

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününün sonunda Türkiye, 7 altın, 7 gümüş ve 11 bronz ile toplam 25 madalyaya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da kazanılan madalyalarla ilgili olarak, "Madalya kazanan sporcularımızın ilerleyen senelerde gençler ve büyüklerde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Kazanılan her madalyayı bir sonraki adım için başlangıç kabul ediyoruz. Başarılarda emeği geçen kulüplerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsrail, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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