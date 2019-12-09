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Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 9 madalya

6 saat önce

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş madalya kazandı.

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 9 madalya, System.String[]

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun üçüncü gününde kızlar 17 yaş altı 40 kiloda Cansu Bektaş koparmada ve silkmede altın elde ederken, toplamda ise Avrupa şampiyonu oldu.

Kızlar 17 yaş altı 45 kiloda yarışan Asuman Ayhan, koparmada ve silkmede gümüş madalya alırken, toplamda ise Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Erkekler 17 yaş altı 67 kiloda Emekcan Altıntaş, koparmada ve silkmede gümüş madalyayı boynuna takarken, toplamda ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

Organizasyonda milli sporcular, 10 altın, 13 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 34 madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Madalya alan sporcularımızı, kulüplerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Türk halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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