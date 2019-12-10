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Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 7 madalya

6 saat önce

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 7 madalya, System.String[]

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun dördüncü gününde erkekler 15 yaş altı 67 kiloda Furkan Aydın koparmada ve silkmede bronz madalya alırken, toplamda ise Avrupa üçüncüsü oldu.

73 kiloda Enes Çelik ise koparmada bronz madalyayı boynuna takarken, silkmede yedinci, toplamda ise altıncılık elde etti.

Kızlar 17 yaş altı 49 kiloda Sedef Şafak koparmada bronz, silkmede gümüş kazanırken, toplamda ise Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Dördüncü günün sonunda milliler, toplamda 10 altın, 15 gümüş ve 16 bronz madalya aldı.

İsrail, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:34 Kaynak: AA
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