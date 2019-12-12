Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası - Son Dakika Spor

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

6 saat önce

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, System.String[]

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.

Şampiyonanın beşinci gününde milli sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Erkekler 15 yaş altı 81 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz koparmada altın, silkmede gümüş ve toplamda altın madalya elde etti. Milli sporcu, Avrupa rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı.

Kızlar 15 yaş altı 76 kiloda Büşra Can koparmada bronz madalya alırken, silkmede ve toplamda dördüncülük elde etti.

Kızlar 17 yaş altı 58 kiloda Cansel Özkan, koparmada bronz, silkmede gümüş madalya kazanırken, toplamda ise Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı kilodaki Aysel Özkan ise koparmada altın, silkmede bronz madalyayı boynuna takarken, toplamda Avrupa ikinciliğini elde etti.

Şampiyonanın beşinci gününün sonunda milliler, toplamda 13 altın, 18 gümüş, 20 bronz olmak üzere toplam 51 madalyaya ulaştı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Avrupa şampiyonu olan Hakan Şükrü Kurnaz'ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Taşpınar, "Avrupa rekoru kırarak 2 altın, 1 gümüş madalyaya uzanan genç kardeşimizi ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Halter olarak özellikle alt yapıda önemli başarılar elde etmek bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Şükrü Kurnaz, İsrail, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Son Dakika Haberleri
05:26 Euroleague'deki Türk Derbisi'ne Misli.com'da TEK MAÇ oyna! iddaa'nın favorisi... - Spor
03:02 Paris Saint-Germain - Galatasaray maçının ardından - Thomas Tuchel - Spor
02:11 Fatih Terim: "Acı bir veda oldu, bu seviyede değiliz" - Spor
02:02 Maçın ardından - Spor
01:56 Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!" - Spor
01:02 Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti - Spor
23:48 Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:42 Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 06:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]