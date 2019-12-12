Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası - Son Dakika
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Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

1 saat önce

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Esma Alper, şampiyon oldu.

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, System.String[]

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Esma Alper, şampiyon oldu.

Kızlar 15 yaş altı 81 kiloda Esma Alper koparmada gümüş, silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

İstiklal Marşı'nı okutmanın onurunu yaşadığını söyleyen Esma Alper, Türk Bayrağı'nı İsrail'de dalgalandırmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, antrenörlerine ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'a destekleri için teşekkür etti.

Aynı kiloda mücadele eden ve koparmada beşinci olan Aysel Avcı, silkmede gümüş madalyanın sahibi olurken Avrupa ikinciliğini elde etti.

17 yaş altı 71 kiloda Sara Yenigün, koparmada dördüncü oldu. Silkmede gümüş kazanan Sara Yenigün toplamda Avrupa üçüncüsü oldu.

Erkekler 15 yaş altı 96 kiloda Mervan Doğan koparmada, silkmede ve toplamda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Milli sporcular, şampiyonanın altıncı gününü 2 altın, 7 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

İsrail, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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