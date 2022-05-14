Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha - Son Dakika
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Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha

14.05.2022 21:23
Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha

Ürdün'de iki gündür devam eden 'Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda ilk günü yıldızlarda 4 madalya ile tamamlayan milli eskrimciler, bugün de mücadele ettiği gençler kategorisinde 3 madalya elde etti.

Ürdün'de iki gündür devam eden 'Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda ilk günü yıldızlarda 4 madalya ile tamamlayan milli eskrimciler, bugün de mücadele ettiği gençler kategorisinde 3 madalya elde etti. Epede Aleyna Ertürk yıldızlarda olduğu gibi gençlerde de altın madalya kazanırken, flörede Alisa İsbir ve kılıçta Tolga Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.

Bugün Amman'da gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucu Aleyna Ertürk, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Benedetta Madrignani'yi 15-8 mağlup ederek şampiyon olurken, yarı finalde şampiyonaya veda eden Alisa İsbir İtalyan rakibi Aurora Grandis'e 15-6, Tolga Aslan ise İtalyan Davide Cicchetti'ye 15-9 yenilerek 3. oldu.

Öte yandan flörede Tan Sezer ve kılıçta Nil Güngör 5. epede ise Yalgın Yeter organizasyonu 6. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı eskrimciler, elde ettiği bu başarılar ile şampiyonada iki günü 3'ü altın, toplam 7 madalya ile tamamlamış oldu.

(İHA)

Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha
Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha
Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha
Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha

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Eskrimciler, Akdeniz Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı Eskrimciler, Akdeniz Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskrimcilerden Ürdün'de 3 madalya daha - Son Dakika


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