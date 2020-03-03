Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kılıç, flöre ve epe branşlarında 35 milli sporcu mücadele ederken, Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kılıç, flöre ve epe branşlarında 35 milli sporcu mücadele ederken, Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Porec şehrinde 10 gün süren organizasyon sona erdi.

Yıldız kızlarda, kılıçta milli sporcu Nisanur Erbil, flörede ise Alisa İşbir, çeyrek finalde yer alarak şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Organizasyona 42 ülkeden bini aşkın sporcu katılırken Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Tuğçe Rana Kaya'dan kurulu Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, sırasıyla Büyük Britanya, Almanya ve Romanya'yı mağlup ederek Avrupa'nın en iyi 3 takımından biri oldu.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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