Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Türkiye, 35 sporcuyla katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Türkiye, 35 sporcuyla katılacak - Son Dakika Spor

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Türkiye, 35 sporcuyla katılacak

15 dakika önce

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'yi 35 sporcunun temsil edeceği duyuruldu.

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Türkiye, 35 sporcuyla katılacak, System.String[]

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'yi 35 sporcunun temsil edeceği duyuruldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Hırvatistan'ın Porec kentinde 22 Şubat-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Federasyon teknik kurul üyesi Recep Koç, kılıç, flöre ve epe branşlarında toplam 35 milli sporcunun Avrupa Şampiyonası'nda mücadele vereceğini belirterek, "Yeni sezon başladığından bu yana, gençler kategorisinde tüm branşlardaki sporcularımızın 3'er Dünya Kupası'na, altyapı düzeyinde de klasmanlarında en iyi sporcuların 2'şer büyükler satellite turnuvasına katılımlarını sağladık. Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımızı tamamladık. Son üç yıldır elde ettiğimiz Avrupa şampiyonluğu unvanımızı bu yıl da koruyacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, yıldızlar kılıç kategorisinde son 3 Avrupa şampiyonasını zirvede tamamlamıştı.

Hırvatistan, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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