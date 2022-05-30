Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı

30.05.2022 18:15
Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı

Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı.

Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler ve Görme Engelliler Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Yüzme Türkiye Şampiyonasına 17 ilden 90 sporcu katıldı.

Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Müsabakalar öncesi konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, tüm sporculara başarılar diledi.

Kategorilerinde derece alan sporculara madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, Atakum Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Gökhan Karakuş, hakemler ve antrenörler takdim etti.

Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı
Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı
Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı
Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı
Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Başkan Yılmaz: 'Azmi Yılmaz'ın KİB yönetimine seçilmesi Samsun için gurur verici' Başkan Yılmaz: 'Azmi Yılmaz'ın KİB yönetimine seçilmesi Samsun için gurur verici'
Kaynak: AA

Bedensel Engelliler, Türkiye, Samsun, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 20:23:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement