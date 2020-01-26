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Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası
6 saat önce
Tunus'ta düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Tunus'ta düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 3 madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gençler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda kılıçta Tuğçe Rana Kaya altın, flörede Alisa İsbir gümüş, epede ise Aleyna Ertürk bronz madalya kazandı.
Organizasyonda ilk gün Türk sporcular yıldızlar kategorisinde de 2 altın, bir bronz madalya almıştı.
Şampiyona bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.
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