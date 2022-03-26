Son dakika haberleri! Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de başladı - Son Dakika

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın başlangıcında, genç ve yıldız kızlarda sıralama atışları yapıldı.

Sporcular, bir üst tura kalabilmek için mücadele etti.

Federasyon başkanı Cengiz Toksöz de salona gelerek şampiyonada mücadele eden sporculara ve görev alan hakemlere başarı diledi.

Toksöz, AA muhabirine, federasyon olarak bu yılki ikinci salon müsabakasını Edirne'de düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonaya 26 ilden 60 takım ve 394 sporcunun katıldığını belirten Toksöz, "Bizim için bu müsabaka, diğer müsabakalar gibi önemli fakat Edirne'de olması, payitahtta olması ve ilk defa geleneksel Türk okçuluğu müsabakasının Edirne'de federasyonumuz tarafından yapılması, bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Osmanlı'ya başkentlik yapmış payitahtta ilk Türk okçuluğu müsabakasını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kıymetli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Selim Ak'ın da çok büyük destekleri var. Kendilerine de bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Genç ve yıldız erkekler sıralama atışlarıyla devam eden şampiyona, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.