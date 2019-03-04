Son Dakika Haberleri: Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı

Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı

46 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 2019 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenis Yerel Lig müsabakaları tamamlandı.

Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Yerel Lig Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 2019 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenis Yerel Lig müsabakaları tamamlandı.

02- 03 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 24 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

Tenis, Spor
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