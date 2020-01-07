Yıldızlar Yatırım, 2020'de Ar-Ge çalışmalarıyla karlılığını artıracak

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, 2020'de var olan kaynaklarını daha da değerlendireceklerini ve Ar-Ge çalışmalarıyla karlılığı daha da artıracaklarını belirterek, "Ar-Ge çalışmaları neticesinde hedefimiz Türkiye'de üretilmeyen, ithal edilen bir ürün varsa bu ürünü kendi tesisimizde üretir hale gelmek." dedi.

Hakkı Yıldız, AA muhabirine holding açısından 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı.

Geçen yılı yüzde 25'lik bir büyümeyle tamamladıklarını anlatan Yıldız, holdingin cirosunu 2018'e kıyasla 2,2 milyar lira artırarak 8,2 milyar liraya taşıdıklarını söyledi.

Yıldız, ciro büyümelerine en büyük katkının demir-çelik sektöründen geldiğini, ağaç grubunda yüzde 10'luk, gübre tarafında ise yüzde 15'lik bir büyüme yakaladıklarını aktararak, "Tüm bunlar sonucunda 2019'da hedeflerimizi yakaladık, hatta bir miktar da aştık. İstihdam tarafında da 2017 sonunda 3 bin 800 olan çalışan sayımız şu anda 4 bin 300'e çıktı." diye konuştu.

Yıldız Entegre'nin Rusya'da hayata geçirmeyi planladığı yatırımda karar aşamasına geçildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Rusya'daki yatırım tutarımızı 200 milyon avro olarak belirlemiştik, belki oradaki enflasyonun etkisiyle 210-220 milyon avroya çıkabiliriz. Yatırımı gerçekleştirmek için Rusya tarafından tüm onaylar alındı. Şu anda biz holding olarak yatırıma ne zaman başlayacağımız konusunu netleştireceğiz. Henüz bir tarih belirlemedik ama ben yönetim kurulu toplantısında oyumu 2021 olarak kullanacağım. Çünkü 2020'de çelik sektörüne yönelik ilave tesis kapasitesinin yapılmasını öncelikli görüyorum. Çelik sektöründe yeni olmanın verdiği bir heyecan var. Ürünlerimiz bir yıl gibi kısa sürede hem yurt içi hem de yurt dışında ciddi bir pazar payını yakaladı. Bu heyecan ve motivasyonla zaten 2020'de ikinci fazı devreye almayı düşünüyoruz. Tesislere yönelik kapasite artırımıyla Kocaeli'de aşağı yukarı 50 milyon avroluk bir yatırımımız olacak. Bu yatırım bize, ihracatın artmasını ve ham madde kaynağına daha kolay ulaşılmasını sağlayacak lojistik bir avantaj sunacak."

Yıldız, 2019'da çelik sektöründe yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen kendi içlerinde motive olarak kapasite kullanımını yüzde 90'a çıkardıklarını, gelecek yıl da aynı motivasyonla ihracat kapasitelerini artıracak fırsatları değerlendireceklerini vurguladı.

"Hiç kapısını çalmadığımız ülkeleri ziyaret edeceğiz"

Hakkı Yıldız, son 3 yılda 400 milyon avroluk yatırım yaptıklarını, bunun 250 milyon avroluk kısmını demir çelik sektöründe gerçekleştirdiklerini söyledi.

Artık bu yatırımların meyvesini yemeye başladıklarını belirten Yıldız, "Bundan sonraki süreçte yine bir iki yıl yatırım süreci olacak." dedi.

Yıldız, bu yıl ihracat gerçekleştirdikleri ülke sayısında artış yakaladıklarından bahsederek, şunları ifade etti:

"Ağaç grubunda 50-55 civarında ülkeye ihracat yaptık. Çelikle beraber buna 15 ülke daha ekledik. Bizim dikkatimizi çeken; Mauritius adası, Paraguay, Küba, Malezya gibi bizim için sıra dışı ülkelere portföyümüzü ulaştırmamız oldu. Lojistik anlamda baktığınızda dünyanın bir ucundaki ülkeler... Önümüzdeki yıl ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da artırabileceğimize inancımız yüksek. Bunun için kapasitemizin yaklaşık yüzde 25'ini ihracata, yüzde 75'ini iç piyasaya ayırdık. 2020'de mevcutların yanına mutlaka yeni pazarlar eklenecek ama 2020'de kapasite artırımı yatırımımızı tamamlamamızın ardından 2021'in sonu itibarıyla gerçekten elimizde çanta hiç kapısını çalmadığımız ülkeleri ziyaret etmeyi hedefliyoruz."

Bu yılın var olan kaynaklarını daha da değerlendirecekleri bir dönem olacağını aktaran Yıldız, demir-çelik sektöründe de yatırımın haricinde Ar-Ge çalışmalarıyla daha katma değerli ve yüksek cirolu ürün üretimine ağırlık verecelerini bildirdi.

Gübre grubunda İskenderun'da yatırım kararı alınmış ve çok kısa süre içerisinde başlanacak bir entegre tesisi olduğu bilgisini veren Yıldız, "Yıldız Entegre'nin de devam eden Slovenya yatırımı var. 2020 özeti; karlılığı daha da artırmak isteyeceğimiz bir yıl olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Lojistik alanında Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var"

Hakkı Yıldız, lojistiğin ihracattaki önemine işaret eden Yıldız, dünya ticaret dengesi içinde Asya'dan Avrupa ve Orta Doğu'ya ciddi bir konteyner taşımacılığı yapıldığını dile getirdi.

Burada önemli bir fırsat olduğunu, Çin'den gelen ve boş giden konteynerlere mal yüklenerek avantaj elde edilebileceğini anlatan Yıldız, "Biz bu konuyu değerlendirdik ve büyük bir başarı gördük, şimdi bunun peşindeyiz. Türkiye için burada gerçekten ciddi bir fırsat var. Lojistik avantajımız da var. Asya'dan ciddi bir ithalat yapıyoruz ve buradan oraya gönderecek ürünleri bulduğumuzda, oldukça başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Dönüş maliyeti gerçekten oldukça düşük. Bu anlamda bir arayışımız var. Şu an lojistik departmanımız ciddi bir çalışma gerçekleştiriyor. 'Bunu daha aktif nasıl yapabiliriz, istediğimiz noktalara nasıl getirebiliriz?' konusunda yoğun bir mesai harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, geçen yıl ihracatın ve diğer coğrafyalarda bulunmanın önemini daha iyi anladıklarını, Yıldız Entegre tarafında yurt dışında büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu noktada katma değerli ihracata önem verdiklerini, Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini belirten Yıldız, her ürün grubunu kendi içinde farklılaştırarak daha yüksek değerden ihraç etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Yıldız, gübre tarafında kurdukları Ar-Ge merkezinin faaliyete geçtiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada güzel çalışmalar yapıyorlar. Çelik alanında Ar-Ge merkeziyle ilgili başvurumuzu yaptık. Laboratuvarlarımızı akredite etmek üzereyiz. Ağaç grubunda da Ar-Ge merkezi kurmayı gündeme aldık ve muhtemelen 2020 içerisinde buna yönelik karar çıkacak. Bu çalışmalar global oyuncu olmak isteyen kurumların olmazsa olmazı. Diğer bir olmazsa olmaz da ihracat yapmak için herkesten farklılaşmak. Bunun için de araştırma geliştirme yapmak lazım. Biz de şirketlerimizde bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ar-Ge çalışmaları neticesinde hedefimiz Türkiye'de üretilmeyen, ithal edilen bir ürün varsa bu ürünü kendi tesisimizde üretir hale gelmek. Bu konuda makine parkımıza güveniyoruz. Seçerken birçok özelliği bünyesinde barındıran hatlar seçtik. Dolayısıyla yeni ürün yapabilecek ve o ihtiyaçları karşılayabilecek donanıma sahibiz."

"Yurt dışından gelen satın alma tekliflerine sıcak bakmıyorum"

Yıldız, kurda stabilitenin önemine işaret ederek, "Bir sanayici olarak kur kaynaklı karı da zararı da istemiyorum. Düşük öngörülemeyen kurdansa yüksek öngörülen kuru tercih ederim. Türkiye'de azalan da olsa bir enflasyon var. Hiçbir şey yapmasanız ülkenin enflasyonu kadar kurun da artması gerek. Bugün yüzde 10 enflasyon öngördüğümüzde, kurun da doğal olarak 2020 sonunda 6,30- 6,40 olması gerek."

Yurt dışından şirketlerine satın alma, ortaklık veya birleşme anlamında birçok talep geldiğini, ancak bu tekliflere sıcak bakmadıklarını anlatan Yıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu konuda daha muhafazakar bir bakış açısına sahibiz. Biz yönettiğimiz şirketleri çocuğumuz gibi görüyoruz, sürekli üstüne koymak istiyoruz. Bazen Türkiye'de büyük şirketlerin 'bedeli verilirse şirket satılır, ticari bir kazançsa elbette ki değerlendirilir, bu bir profesyonelliktir' gibi yorumlarını duyuyorum. Biz buna bambaşka bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Biz ise bunun bir 'Türkiye'nin ihtiyacı olan ve gelecek nesillere büyüyerek devredilmesi gereken bir bayrak yarışı' olduğunu düşünüyoruz. Benim düşüncem şirketimi elimde tutabildiğim kadar tutmak. Gelen teklifleri incelediğimizde zaten bize katkı sağlayacak bir fırsat olarak görmedik. Kapıyı yüzde 100 kapatmıyorum ama stratejik anlamda grubu büyütecek bir partnerden talep gelirse düşünebiliriz."