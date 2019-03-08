Yıldızlara Doğru Filmi

Askerî bir mühendis; 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlar.Yönetmen:
James GraySenaryo:
James Gray, Ethan GrossOyuncular:
Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Greg Bryk, John Finn, Jamie Kennedy, Kimberly Elise, Ravi Kapoor, John Ortiz, Loren Dean, LisaGay Hamilton, Sasha Compère, Kimmy Shields, Alyson Reed, Anne McDaniels , Sean Blakemore, Donnie Keshawarz, Daniel Sauli , Ran Wei, Halszka Kuza, Vivian Fleming-Alvarez , Kayla Adams, Elisa Perry, Justin Dray, Nicholas WalkerFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
Ad AstraYapımcı Firma:
New Regency PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Brezilya, ABDOrijinal Dili:
İngilizce, Japonca, RusçaDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
24.05.2019Yıldızlara Doğru Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.