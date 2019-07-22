Son Dakika Haberleri: "Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği" son erdi
Son Dakika Güncel Haber

"Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği" son erdi

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından insanoğlunun Ay'a ayak basışının 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği'nde kentin tarihi mekanlarında kozmik şölenler izlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından insanoğlunun Ay'a ayak basışının 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği'nde kentin tarihi mekanlarında kozmik şölenler izlendi. Gaziantep'in büyüleyici coğrafyası 8 gün boyunca gökyüzü olaylarına şahit oldu.

13-21 Temmuz 2019 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Ay'a yolculuk haftasında 'Yesemek Açık Hava Müzesi'nde Ay'a Yolculuğa Çıkıyoruz' adıyla gerçekleştirilen etkinlikte Ay gözlemi, mitoloji ve gök bilim sunumu yapıldı. Tarihi Rumkale yüzyılın en uzun Ay tutulmasına tanıklık etti. Zeugma antik kentinde binlerce yıllık tarihin izleri arasında takımyıldız öğrenildi, ay ve gezegenler gözlemlendi. Arkeoloji ve astronominin iç içe olduğu etkinlikte mozaikler ve gökyüzünün bilinen hikayeleri anlatıldı.

Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde organize edilen 'Yıldızlara Safari Tutulma Avcıları' adlı seminerde Ege Üniversitesi Astronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren, Ege Üniversitesi Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynel Tunca ve Tutulma Avcıları Projesi'nin kurucusu Astrofotoğrafçı Kubilay Akdemir astronomi, arkeoloji, mitoloji ve tarih gibi birçok konuyu değerlendirdi, Astronom Tamer Akın da teleskop gözleminde yer aldı. - GAZİANTEP
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu : "Biz nasıl bir millettik, bütün bunları bir tarafa bırakmaya çalışanlara... Yangın sonrası Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'den açıklama: Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:22:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yıldızlara Safari Gözlem Şenliği" son erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]