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Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor

29.06.2021 14:57
Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor, System.String[]

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün yaptığı açıklama ile 3 Temmuz-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerinin duyurusunu yaptı. Etkinlikler Cumartesi akşamı Irmak Arıcı konseri ile başlayacak.

İnegöl Belediyesi, normalleşmeyle birlikte kültür sanat etkinliklerinin startını veriyor.

Pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle sonlanmasının ardından, İnegöl Belediyesi yaz ayları için birbirinden renkli kültür sanat etkinlikleri hazırladı. 03 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında konserler, çocuk tiyatroları, yetişkin tiyatro gösterileri ve daha pek çok etkinliğin yer alacağı Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri ile İnegöl coşku ve eğlence dolu bir yaz yaşayacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, Cumartesi günü Irmak Arıcı konseriyle başlayacak olan Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerine ilişkin bugün 12.30'da encümen salonunda basın toplantısı düzenledi. İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında konuşan Başkan Taban, "Bugün pandeminin artık ülkemizde, şehrimizde normalleşmesiyle birlikte çalışmalarımızı da yeniden revize ederek yeni çalışmalarımızı duyurmak üzere, özellikle kültür sanat alanındaki çalışmalarımızı duyurmak üzere sizlerle bir araya geldik. Kültür komisyonumuzun üyeleriyle Kültür Müdürlüğümüz oturup planlamalar yaptılar. 3 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri adı altında bir süreç başlatıyoruz" dedi.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYULACAK

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak programların gerçekleştirileceğini de hatırlatan Taban, "Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıldır pandeminin zorluklarını, sıkıntılarını, zahmetlerini hep birlikte yaşıyoruz. En son geçtiğimiz hafta belediyemiz eliyle gerçekleştirdiğimiz babalar günü şenliğinde gördük ki gerçekten ailelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin sabırsızlıkla beklediği bir sürece girdik. Tabi yaptığımız bütün çalışmaları bizlere verilen talimatlar doğrultusunda kontrollü, mesafeli, maskeli şekilde kurallara uyarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Programlarla ilgili bilgiler de veren Taban, şöyle devam etti: "Çalışmalar hakkında da bilgi vermek istiyorum. 3 Temmuz Cumartesi akşamı Irmak Arıcı konseriyle başlıyoruz. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Amfi Tiyatroda gerçekleşecek konser. Mesafeli şekilde açık alanda yapılacak konser. Devamında; tiyatrolar, çocuk tiyatroları, sirk gösterileri, açık hava sinemaları ve daha niceleri olacak. Mehter Gösterileri ve çeşitli etkinlikler olacak."

15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI DEMOKRASİ MEYDANINDA YAPILACAK

"03 Temmuz-15 Ağustos arasında yapılacak etkinlikler arasında önemli bir günümüz var. 15 Temmuz var. Burada da yine sanatçımız Uğur Işılak yer alacak. Yine kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hocamız ile diğer katılımcılarımız burada yer alacaklar. Bu etkinliğimiz de belediyemiz önünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşecek."

IRMAK ARICI KONSERİ BİLETLERİ ÇEKİLİŞLE VERİLECEK

"Vatandaşlarımız etkinliklerimizi www.inegölkültürsanat.org adresinden, web sayfalarımızdan ve sosyal medyadan takip edebilirler. Etkinliklerimiz ücretsiz biletli girişle yapılacak. Her etkinlikte programdan 3 saat önce Amfi Tiyatro önünde biletler verilmeye başlayacak. 15 Temmuz anma programlarımız biletsiz şekilde olacak. İsteyen herkes meydanda bu programa katılabilecek. İlk programımız olan Irmak Arıcı konserine de katılacak 300 vatandaşımız çekilişle belirlenecek. Kendilerine 2'şer kişilik bilet verilecek. 600 kişiyi biz bu programda ağırlamış olacağız. Nihayetinde vatandaşlarımızın burada genç, yetişkin, bay, bayan, özel bireylerimiz herkesin faydalanacağı şekilde hazırlıklar yapıldı. Vatandaşlarımızın da dışarıya çıkarak kontrollü ve nitelikli programlara katılmak istediklerini biliyoruz. Bu çalışmayı hayata geçirmiş oluyoruz. Etkinliklerimizin sağlık sıhhat içerisinde gerçekleşmesini ümit ediyorum."

Alper Taban, Cumartesi, 15 Temmuz, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika


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