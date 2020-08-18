Yıldızların yarışacağı Süper Lig'de ilk kademe Bursa'da - Son Dakika

Yıldızların yarışacağı Süper Lig'de ilk kademe Bursa'da

Atletizmde yılın en önemli yurt içi etkinliği olan Turkcell Süper Lig'de ilk kademe yarışmaları 19-20 Ağustos tarihinde Bursa'da yapılacak.

Yıldızların yarışacağı Süper Lig'de ilk kademe Bursa'da, System.String[]

Atletizmde yılın en önemli yurt içi etkinliği olan Turkcell Süper Lig'de ilk kademe yarışmaları 19-20 Ağustos tarihinde Bursa'da yapılacak. Dev mücadeleye erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılacak.

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde 2020 sezonunun ilk kademe yarışları Bursa'da 19-20 Ağustos tarihlerinde koşulacak. Türkiye'nin en iyi atletlerinin katılacağı Süper Lig yarışmalarında erkekler ve kadınlar liginde sekizer kulüp yarışacak.

İlk olarak 1988 yılında yapılan (O zamanki adıyla Atletizm 1. Ligi) organizasyonda 33. sezon yarışmalarının yine önemli bir çekişmeye ve yılın en iyi derecelerine sahne olması bekleniyor. İki kademeli olarak gerçekleşecek olan ligin final kademesi yarışları da 10 gün sonra yine Bursa'da yapılacak. Alınan karar uyarınca bu sezondan itibaren yabancı atletlerin yarışamayacağı ligde, milli takımın yıldız isimleriyle birlikte genç kuşağın yetenekli atletleri de ter dökme fırsatı yakalayacak.Turkcell Süper Lig'de 2020 sezonunda yarışacak olan takımlar şöyle: ERKEKLER: Ankara BŞB EGO Spor, Ankara TSK Gücü, İstanbul BBSK, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaeli BŞB Kağıtspor, ENKA ve Adana Seyhan BelediyesporKADINLAR: Beşiktaş, Gaziemir Belediyespor, Fenerbahçe, Momentum SK, Tokat Anadolu Gençlik, Adana Seyhan Belediyespor, Bursa BŞB, ENKALigde yarışacak isimler arasında halen büyükler Türkiye rekorunu elinde tutan isimlerden 14'ü kulüpleri için ter dökecek. Bu isimler; Ramil Guliyev, Yavuz Can, Yasmani Copello, Aras Kaya, Alperen Acet, Jak Ali Harvey, Kaan Kigen Özbilen, Mikdat Sevler, Eşref Apak, Emel Dereli, Yasemin Can, Eda Tuğsuz ve Tuğçe Şahutoğlu. Büyüklerde Türkiye rekoru sahibi olan bu grubun yanı sıra Özkan Baltacı, Tuğba Danışmaz, Mizgin Ay, Özlem Kaya, Özlem Becerek, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Umut Uysal, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Ramazan Özdemir gibi birçok önemli milli atlet de yarışlarda boy gösterecek.TAF TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan yarışmalar, yarın ve perşembe günü 16.30-20.30 arasında yapılacak.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 15:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yıldızların yarışacağı Süper Lig'de ilk kademe Bursa'da - Son Dakika Spor
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