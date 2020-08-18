Yıldızların yarışacağı Süper Lig'de ilk kademe Bursa'da

Atletizmde yılın en önemli yurt içi etkinliği olan Turkcell Süper Lig'de ilk kademe yarışmaları 19-20 Ağustos tarihinde Bursa'da yapılacak. Dev mücadeleye erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılacak.

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi'nde 2020 sezonunun ilk kademe yarışları Bursa'da 19-20 Ağustos tarihlerinde koşulacak. Türkiye'nin en iyi atletlerinin katılacağı Süper Lig yarışmalarında erkekler ve kadınlar liginde sekizer kulüp yarışacak.