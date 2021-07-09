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'Yıldızlı Geceler' konserleri başlıyor - Son Dakika

'Yıldızlı Geceler' konserleri başlıyor

09.07.2021 10:36
'Yıldızlı Geceler' konserleri başlıyor, System.String[]

Klasik hale gelen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek.

Klasik hale gelen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yaz da sanatseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirecek. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik serisi, Sertap Erener konseriyle başlayacak.

Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek konserlerde Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi isimler sahne alacak. Turkcell Yıldızlı Geceler biletlerini Turkcell'in gençlere özel operatör bağımsız uygulaması GNÇ kullanıcıları yüzde 20, Turkcell Platinum müşterileri ise yüzde 25 indirimli satın alabilecek. Bilet indiriminden yararlanmak için GNÇ ve Turkcell Platinum uygulamaları üzerinden temin edilen indirim kodları ile biletler www.biletix.com sitesinden alınabilecek.

Turkcell Yıldızlı Geceler'de bu yıl yer alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle:

Sertab Erener- 30 Temmuz

Aleyna Tilki- 31 Temmuz

Yüzyüzeyken Konuşuruz- 1 AğustosBerkay- 2 AğustosCeza - Anıl Piyancı - Sansar Salvo- 3 AğustosKenan Doğulu- 4 AğustosMFÖ- 5 AğustosFunda Arar- 6 AğustosHaluk Levent- 7 Ağustos

Ebru Yaşar- 11 Ağustos


'Yıldızlı Geceler' konserleri başlıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yıldızlı Geceler' konserleri başlıyor - Son Dakika


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