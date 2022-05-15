Yıldızlı Gökyüzü Altında Xanadu Kalıntıları - Son Dakika
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Yıldızlı Gökyüzü Altında Xanadu Kalıntıları

15.05.2022 17:54
Yıldızlı Gökyüzü Altında Xanadu Kalıntıları

XİLİNGOL LEAGUE, 15 Mayıs (Xinhua) --14 Mayıs 2022'de çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Xilingol League'e bağlı Zhenglan Sancağı'nda, yıldızlı gökyüzü altındaki Xanadu kalıntılarının bulunduğu alan görülüyor.

XİLİNGOL LEAGUE, 15 Mayıs (Xinhua) --14 Mayıs 2022'de çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Xilingol League'e bağlı Zhenglan Sancağı'nda, yıldızlı gökyüzü altındaki Xanadu kalıntılarının bulunduğu alan görülüyor. Xanadu yaklaşık 800 yıl önce Yuan Hanedanı'nın iki büyük başkentinden biriydi. Xanadu kalıntılarının bulunduğu bölge, 2012'de Dünya Mirasları Listesi'ne alındı. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Yıldızlı Gökyüzü Altında Xanadu Kalıntıları - Son Dakika


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