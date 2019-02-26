Yıldızlı Projeler Yarışması İçin Son Başvuru

Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü iş birliği ile düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması'na başvurular başladı. "Fikrini Geleceğe Taşı" sloganıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışmaya başvurular 3 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek.

Yıldızlı Projeler Yarışması'na kendi projesini hayata geçirmek isteyen, girişimcilik ruhuna sahip üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yanı sıra girişimci şirketler (start-up) başvurabiliyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, tüm projeler Yıldızlı Projeler Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve final etkinliğine katılmaya hak kazananlar belirlenecek. Finale kalan proje sahipleri AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik ve sunum teknikleri hakkında eğitim alacak. Final etkinliği ise 18 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Final etkinliğinde bilişimden elektroniğe, enerjiden sağlığa farklı alanlardan projeler kendi alanlarındaki projelerle yarışacak. Dereceye giren proje sahipleri para ödülü, Yıldız Kuluçka Merkezi'nde özel ofis, yurtdışında sanal ofis desteği, yurtiçi ve yurtdışında mentorlük ve sponsor özel ödülleri gibi farklı ödüllerin sahibi olacak.