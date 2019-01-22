Son Dakika Haberleri: Yıldızlı Projeler Yarışması'na Başvurular Başladı

Yıldızlı Projeler Yarışması'na Başvurular Başladı

1 saat önce

Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması'na başvurular başladı.

Yıldızlı Projeler Yarışması'na Başvurular Başladı, System.String[]
Yıldız Teknopark, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması'na başvurular başladı.

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, "Fikrini Geleceğe Taşı" sloganıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışmaya başvurular, 3 Mart'a kadar devam edecek. Yıldızlı Projeler Yarışması'na, kendi projesini hayata geçirmek isteyen, girişimcilik ruhuna sahip üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin yanı sıra girişimci şirketler (start-up) başvurabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm projeler, Yıldızlı Projeler Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve final etkinliğine katılmaya hak kazananlar belirlenecek. Finale kalan proje sahipleri Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve sunum teknikleri hakkında eğitim alacak. Final etkinliği ise 18 Nisan'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Final etkinliğinde bilişimden elektroniğe, enerjiden sağlığa farklı alanlardan projeler kendi alanlarındaki projelerle yarışacak. Dereceye giren proje sahipleri para ödülü, Yıldız Kuluçka Merkezi'nde özel ofis, yurt dışında sanal ofis desteği, yurt içi ve yurt dışında mentorluk ve sponsor özel ödülleri gibi farklı ödüllerin sahibi olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı

Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Dalarak Ortalığı Tahrip Etti Galatasaray'ın Transferini Bitirmek İçin Büyük Çaba Sarfettiği Alan Carvalho, 'Gel Artık Vicdansız' Paylaşımını Beğendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:29:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldızlı Projeler Yarışması'na Başvurular Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]