Yıldızspor şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldızspor şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Yıldızspor şampiyon oldu

7 saat önce

Manyas'ta düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Susurluk ekibi Yıldızspor oldu.

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Manyas'ta düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Susurluk ekibi Yıldızspor oldu.


Manyas Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği voleybol turnuvasında finali Susurluk ilçesinden katılan Yıldızspor ve Cumhuriyetspor oynadı. Cumhuriyetspor'u 3-1 mağlup eden Yıldızspor turnuvanın şampiyonu oldu. Manyas Spor Salonunda yapılan turnuvaya Manyas ,Bandırma, Susurluk ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinden onaltı takım katıld. Dörderli guruplar halinde gerçekleşen turnuva sonrası Susurluk ilçesinden katılan iki takım finali oynamaya hak kazandı. Final maçında ise Yıldızspor turnuvanın şampiyonu olarak kupasını Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'nın elinden aldı. İkincilik kupasını Belediye Başkanı Tancan Barçın Cumhuriyetspor'a verirken, üçüncü Kaplanlarspor'a madalya ve kupalarını Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu verdi. Final maçına AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın ve çok sayıda sporsever katıldı. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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