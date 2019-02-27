Son Dakika Haberleri: Yıldızspor U-17 Takımı Türkiye Şampiyonasına Gitmeyi Garantiledi

Yıldızspor U-17 Takımı Türkiye Şampiyonasına Gitmeyi Garantiledi

49 dakika önce

Yıldızspor U-17 takımı 2. Grubu Şampiyon bitirerek play off grubunda da 8 maç sonucunda 7 galibiyet 1 beraberlik alarak Türkiye Şampiyonasına 2 maç kala gitmeyi garantiledi.

Yıldızspor U-17 Takımı Türkiye Şampiyonasına Gitmeyi Garantiledi, System.String[]
Yıldızspor U-17 takımı 2. Grubu Şampiyon bitirerek play off grubunda da 8 maç sonucunda 7 galibiyet 1 beraberlik alarak Türkiye Şampiyonasına 2 maç kala gitmeyi garantiledi.

Bu hafta Kuşadası'nda Kuşadasıspor ile karşılaşacak olan Yıldızspor son hafta İGGE. Spor ile karşılaşarak play of grup maçlarını bitirecek. Yıldızspor U-17 takımı geçen yılki başarısını tekrar ederek bu yılda Aydın'ı Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

Yıldızspor Alt yapı koordinatörü ve takım antrenörü Ayhan Çiçek; "Play off'daki son iki maçımızı da kazanmak istiyoruz. Takımımı geçen yılkı başarıyı tekrar etmesinden dolayı kutluyorum. Hiç başarı kolay olmuyor. Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmıyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu yıl Türkiye Şampiyonasında iyi bir derece elde etmek istiyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Spor
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