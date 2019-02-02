Son Dakika Haberleri: Yıldıztepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Yıldıztepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu

52 dakika önce

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonunda çevre illerden gelen kayakseverlerle doldu.

Yıldıztepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu, System.String[]
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonunda çevre illerden gelen kayakseverlerle doldu.


Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Kayak yapıp eğlenmek isteyen tatilciler, çeşitli aktivitelere katılarak vakit geçiriyor.


Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin popülerliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Kayak merkezinde her seviyeye göre pistlerin bulunmasından dolayı tercih edilen bir tesis olduğunun altını çizen Yelken, "Buranın harika bir doğası var. Şehrin kalabalığından kaçarak sakinliği arayan ziyaretçilerimiz için çok uygun bir yer." dedi.

Hafta sonu olması ve sömestir tatilinin son günleri olmasından dolayı yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Yelken, bütün kayakseverleri Yıldıztepe'ye davet etti.

Çankırı merkezden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne gelen Onur Tunç da sık sık kayak yaptığını anlattı.

Türkiye'nin farklı kayak merkezlerine gittiğini ancak en çok Yıldıztepe'yi beğendiğini aktaran Tunç, merkezin pistlerini ve doğasını çok beğendiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Yıldıztepe, Güncel
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