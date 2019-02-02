Yıldıztepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu

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Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu

Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret