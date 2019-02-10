Son Dakika Haberleri: Yıldıztepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Yıldıztepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu

1 saat önce

Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

Yıldıztepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu, System.String[]
Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Hafta sonu tatili için merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul'dan gelen Süleyman Tüysüz, Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.

Farklı merkezlerde kayak yaptığını anlatan Tüysüz, Yıldıztepe'nin hem pistlerinin hem de doğasının güzel olduğunu vurguladı.

Yıldıztepe'ye ilk kez geldiğini belirten Tüysüz, "Çok güzel bir tesisle karşılaştım. Özellikle amatör kayakçılar için mükemmel pistlere sahip." dedi.

Tüysüz, her sene burayı ziyaret etmek istediğini kaydetti.

Sakarya'dan gelen Merve Ünlü de çok sevdikleri merkezde ailece hafta sonu tatilini geçirdiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Ilgaz Dağı, İstanbul, Kayak Merkezi, Yıldıztepe, Güncel
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