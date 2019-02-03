Son Dakika Haberleri: Yıldıztepe'de Tatil Yoğunluğu

Yıldıztepe'de Tatil Yoğunluğu

24 dakika önce

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Yıldıztepe'de Tatil Yoğunluğu, System.String[]
Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Yarıyıl tatilinin son gününde, hafta sonu olmasını da fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı kayak yaparken çocuklar ise kızakla kaymanın tadını çıkardı.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin son gününde aşırı yoğunluk olduğunu söyledi.

Sömestir tatilinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını belirten Yelken, "Bu yoğunluğun nedeni de bu sene kar seviyesinin ve pistlerin iyi olması. Bu sene sömestir tatilinde yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladık." dedi.

Yelken, kayak merkezinin popülerliğinin her geçen gün arttığını ifade ederek, merkeze kayakçıların yanı sıra her kesimden ilgi olduğunu kaydetti.

Kayak yapmak için merkeze gelen Aytaç Güngören de Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini dile getirdi.

Kayak merkezine yoğun ilgi olduğunu kaydeden Güngören, buradaki pistlerin ve doğanın çok güzel olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:51 Kaynak: AA

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