Son Dakika Haberleri: Yıldıztepe Günübirlik Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Yıldıztepe Günübirlik Ziyaretçilerini Ağırlıyor

5 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe, hafta sonunda günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor.

Yıldıztepe Günübirlik Ziyaretçilerini Ağırlıyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe, hafta sonunda günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan ve uzunlukları 300, 2400 ve 4500 metre olan 3 piste sahip kayak merkezi, doğal güzelliğiyle de ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle kayak yapamayan ziyaretçiler, kızakla kayıp kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin hafta sonu tatilcileri için gözde mekanlardan olduğunu söyledi.

Kayak merkezinde pistlerin kayak yapmaya henüz uygun olmadığına işaret eden Yelken, "Günübirlik gelen turistler için mangal, telesiyej, ayrıca kızak yapmak isteyenler için de kızak pistlerimiz faaliyette." dedi.

Ankara, İstanbul ve Batı Karadeniz illerinden günübirlik ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Yelken, şunları kaydetti:

"Yıldıztepe'de günübirlik ziyaretçilerimizin yoğunluğu var. Geçen haftalarda daha çok yoğunluğumuz vardı. Hava sıcaklıklarının artması bizi olumsuz etkiledi. Sezona iyi başlamıştık ama şu anda kar yeterli seviyede değil. Geçen sezona göre yine iyi durumdayız. Önümüzdeki günlerde kar yağarsa güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:11 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Türkiye, Yıldıztepe, Güncel
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