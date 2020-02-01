Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu - Son Dakika

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son günleri dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yurt içinden çok sayıda kayaksever, merkezde çocuklarıyla kızak, kayak ve snowboard yamanın keyfini çıkardı.

İstanbul'dan ailesiyle merkeze tatile gelen Davut İç, kayak merkezinin güzellikleriyle tatilcileri cezbettiğini söyledi.

Tatil dolayısıyla karın keyfini çıkarmak için kayak merkezine geldiklerini ifade eden İç, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

Ankara'dan gelen Beycan Acar da merkezde eğlenceli zaman geçirdiklerini anlattı.

Kayak merkezine ilk defa geldiklerini ve pisti çok beğendiklerini belirten Acar, "Dün kayak hocalarından kayma eğitimi aldık, bugün kendimiz kayabiliyoruz. Pistler de çok güzel. Bundan sonra da kayak yapmaya geleceğiz." diye konuştu.