Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak trafiğe açıldı - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından güvenlik nedeniyle kapatılan Hürriyet Polis Merkezi Amirliğinin bulunduğu Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak, yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı.



Terörle mücadele çalışmaları kapsamında kapatılan Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak yeniden trafiğe açıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Hürriyet Polis Merkezi Amirliğimizin önünden geçmekte olduğu 85 Sokak trafiğe kapatılmıştı. Hükümetimizin aldığı tedbirler ve terörle mücadele çalışmaları ile terör tehlikesi ciddi manada bertaraf edilmiştir. Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Nazilli'mizin en uzun sokaklarından biri olan 85 Sokak'ın yeniden trafiğe açılması ve devamlılığının sağlanması nedeniyle verdikleri izinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Nazilli'mizdeki sokaklar tek tek açılacak. Devletimiz ve belediyemiz el ele olduğu müddetçe Nazilli'mizde hiçbir sorun baki kalmayacaktır. El birliği ile her sorunu çözeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan, çevredeki esnaflarla sohbet ederek taleplerini dinledi. - AYDIN